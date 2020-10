INTER-ROMA 1-1

45+1' Serturini (R), 69' Marinelli (I)



La Roma sbatte sulla traversa, a tratti domina in casa dell'Inter ma non va oltre l'1-1 nonostante il finale in 11 contro 10. Un pareggio esterno che comunque sa di occasione sprecata per la squadra di Elisabetta Bavagnoli. Giallorosse subito pericolose in avvio, con qualche fiammata di Lazaro e Giugliano ispirata in mezzo al campo. Il gol arriva allo scadere del primo tempo: cross di Giugliano e deviazione vincente di Serturini da distanza ravvicinata. Le due attaccanti della Roma sprecano però il colpo del ko a più riprese, così l'Inter ne approfitta e in contropiede impatta con la neoentrata Marinelli. Subito dopo arriva il doppio giallo per Brustia: il forcing finale giallorosso termina con la traversa colpita da Giugliano dalla distanza.