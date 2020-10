E’ il weekend del derby di Milano, quello che dirà se il Milan può continuare ad essere la principale avversaria della Juve e se l’Inter, dopo avere fermato la Roma, può finalmente dire di avere superato i problemi iniziali e continuare la stagione con un’altra marcia. Le nerazzurre nel campionato scorso non avevano mai fatto punti con le prime quattro della classifica, proprio per questo il pari con la Roma del turno scorso (arrivato grazie ad un gran gol di Gloria Marinelli) può avere in qualche modo rivitalizzato un ambiente deluso dall’avvio stentato. Ma anche il Milan dal punto di vista psicologico attraversa un buon momento. Dopo la sconfitta di San Siro con la Juventus, arrivata solo per un calcio di rigore e con un secondo tempo in cui il pari sembrava alla portata delle rossonere, le ragazze di Maurizio Ganz si sono riprese nella trasferta di Empoli, in cui hanno battuto nettamente quella che era stata fino a quel momento la rivelazione del campionato. L’avanzamento di Valentina Bergamaschi da terzino a esterno alto ha portato ottimi risultati, domenica vedremo se Ganz riproporrà questa soluzione o preferirà iniziare la gara in modo più coperto. Diretta alle 12.30 su Sky Sport Serie A con pre e post partita su Sky Sport 24.

Dopo due scontri diretti consecutivi contro Milan e Fiorentina, sulla carta la Juventus (ancora priva del capitano Sara Gama) è attesa da una trasferta non troppo proibitiva a Bari. Vietato però abbassare la guardai, perché allo stadio “Antonucci” le biancorosse di Cristina Mitola forniscono sempre grandi prove di carattere. Dopo la sosta, Girelli e compagne, affronteranno l’altra rivelazione del campionato, il Sassuolo di Piovani. Proprio le neroverdi oggi ospiteranno la Florentia ed è curioso che, nella stagione scorsa, una delle reti con cui il Sassuolo aveva battuto 3-0 le toscane sia stata segnata da Luisa Pugnali, quest’anno in forza proprio alla Florentia e con tanta voglia di far bene contro la sua ex squadra. Diretta alle 12.30 su Sky Sport Serie A.