La prima sconfitta del girone di qualificazione ai prossimi Europei, per la Nazionale femminile, arriva al Castellani di Empoli contro la Danimarca sempre più capolista del gruppo B. Le danesi, infatti, si sono imposte per 3-1 sulle Azzurre, portandosi a 27 punti in classifica dopo 9 giornate e consolidando il primato del girone (+ 6 proprio sulle Azzurre, anche se con una partita in più). Ospiti subito in vantaggio al 6' con Sorensen (che segna direttamente da calcio d'angolo, con la partezipazione del portiere della Juve Giuliani), il raddoppio arriva al 17' con Nadim che poi si ripete anche al 47'. Inutile la rete che accorcia le distanze di Valentina Giacinti, arrivata all'ora di gioco.