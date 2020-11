Le bianconere tornano all'Allianz Stadium, per la prima volta in una partita di Champions League. Esordio europeo il prossimo 9 dicembre contro le campionesse in carica del Lione

Le ragazze della Juventus tornano all'Allianz Stadium. Dopo la storica prima volta, nel big match di campionato contro la Fiorentina del 24 marzo 2019, a cui presero parte quasi 40 mila spettatori, le bianconere scenderanno di nuovo in campo allo Stadium. E sarà un'altra prima volta. L'occasione è quella della super sfida di UEFA Women's Champions League contro il Lione, valevole per i sedicesimi di finale. Partita non semplice per le calciatrici di Rita Guarino che si troveranno di fronte la squadra che guida il ranking UEFA e che ha vinto le ultime 5 edizioni della competizione.