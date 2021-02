Inter, derby in semifinale. La Roma sfida la Juve

Una sconfitta indolore per le nerazzurre, battute per 1-0 dalla Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che si è giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra allenata da Attilio Sorbi vola infatti in semifinale grazie al successo per 2-0 dell’andata firmato da Caroline Møller e Bartonova: una semifinale tutta milanese, visto che le nerazzurre sfideranno il Milan che a sua volta ha eliminato ai quarti il Sassuolo. Gara abbastanza equilibrata, poi il gol della Fiorentina con il colpo di testa di Quinn al 36'. Viola che attaccano alla ricerca del raddoppio, ma si vedono negare la rete prima da Gilardini – ottima parata al 73’ su Sabatino – e poi dal palo all’80’. Al triplice fischio la gioia è tutta per l’Inter, che festeggia l’approdo in semifinale.

ROMA-FLORENTIA SAN GIMIGNANO 6-1 (andata 4-0)

3' rig. Andressa, 10', 24' Bonfantini, 14' Cantore (F), 34' Thomas, 41' Serturini, 76' Severini

ROMA (4-2-3-1): Baldi; Erzen (32' Soffia), Pettenuzzo, Linari, Bartoli (72' Corrado); Giugliano (46' Severini), Bernauer; Bonfantini, Andressa (55' Banusic), Serturini (46' Corelli); Thomas. All. Elisabetta Bavagnoli

FLORENTIA SAN GIMIGNANO (4-3-3): Lonni; Bursi, Wagner (65' Anghileri), Ceci, Imprezzabile; Bardin (70' Lotti), Rodella (46' Boglioni), Pugnali (46' Dahlberg); Nilsson (65' Accornero), Cantore, Martinovic. All. Stefano Carobbi

Dopo aver ipotecato la qualificazione già all'andata con una vittoria per 4-0, la Roma batte la Florentia anche al ritorno con un netto 6-1 ottenendo così il pass per la semifinale contro la Juventus. Gara chiusa già nel primo tempo, che si chiude sul 5-1 per le giallorosse. La squadra di Bavagnoli passa in vantaggio al 3' con un calcio di rigore trasformato da Andressa e raddoppia già al 10' con un gol di Bonfantini. La Florentia accorcia poco dopo con Cantore, ma la Bonfantini si ripete al 24' per la doppietta personale che vale il 3-1 per la Roma. A qualificazione ormai già acquisita, le giallorosse dilagano nel finale del primo tempo. Al 34' Thomas raccoglie una respinta corta di Lonni e sigla il poker, mentre al 41' Serturini firma il 5-1 trasformando un assist di Andressa. Il secondo tempo scivola via senza particolari emozioni fino al 76', quando Emma Severini segna il gol del definitivo 6-1 con un bel tiro dalla distanza. La Roma domina e vince anche al ritorno contro la Florentia, passa il turno e si regala una semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.