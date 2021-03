Fiorentina-Man. City, domani alle 14 LIVE su Sky

Viola alla ricerca dell'impresa giovedì 11 marzo al Franchi. In campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Manchester City. All'andata è finita 3 a 0 per le inglesi. Diretta alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Sarà dura. Durissima. A Manchester la Fiorentina è riuscita solo parzialmente ad arginare lo strapotere del City. L’andata degli ottavi di finale di Champions League è terminata con un netto 3 a 0 per le inglesi con due gol nei primi quattro minuti di gioco e con l’ultimo arrivato invece all’89esimo. Ed è probabilmente quello che brucia di più perché dopo 85 minuti di strenua difesa, l’attenzione viola è calata e il City ha di fatto potuto chiudere il discorso qualificazione . Anche nelle parole a caldo del post gara, il rammarico più grande è stato aver subito quel terzo gol con il colpo di testa di una solitaria Sam Mewis . In ogni caso, già alla vigilia era prevedibile che il City fosse assolutamente favorita al passaggio del turno e dopo il risultato dell’andata restano davvero poche speranze per la Fiorentina .

La società viola al Franchi proverà comunque a fare una partita solida e organizzata, cercando di mettere da parte per il futuro tutte le lezioni e gli insegnamenti che un match di così alto livello può donare. Inoltre, dopo gli addii di Alia Guagni e Tatiana Bonetti, la Fiorentina necessita anche di un sostanzioso cambio generazionale e già solo il fatto di poter disputare queste partite non può che giovare alle giovani giocatrici viola. In campo quindi per il ritorno degli ottavi di finale di Women’s Champions League: Fiorentina e Manchester City si sfideranno, giovedì 11 marzo, al Franchi di Firenze con fischio di inizio alle 14. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, telecronaca Gaia Brunelli e Martina Angelini.