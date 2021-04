Coppa Italia, Milan-Inter e Juve-Roma su Sky

Un weekend di Coppa Italia per il calcio femminile. Si giocano sabato e domenica, alle 12.30, le gare di ritorno. Da non perdere su Sky Sport il derby di Milano e Juventus-Roma: all'andata i risultati furono sorprendenti

L’ufficializzazione del nuovo format della prossima Supercoppa ha reso ancora più interessanti le gare di ritorno di Coppa Italia, in programma questo weekend (sabato 24 alle 12.30 Milan-Inter, domenica 25 aprile, alla stessa ora, Juventus-Roma, entrambe da seguire live su Sky Sport Serie A). A partecipare alla prossima Final Four, infatti, saranno le prime due classificate della Serie A, oltre alle finaliste di Coppa. Se Milan e Juventus, vista la loro posizione in classifica, sono praticamente certe di avere in tasca il pass, per Roma e Inter arrivare in finale renderebbe ancora più importante e prestigiosa l’impresa.

All’andata furono due risultati sorprendenti, perché le vittorie (entrambe per 2-1) furono le prime ottenute contro le rispettive avversarie, partendo quindi da sfavorite. La Juventus a Vinovo proverà a ribaltare la sconfitta del “Tre Fontane”, nonostante l’assenza di Aurora Galli e il dubbio Barbara Bonansea: la numero 11 bianconera all’andata era stata tenuta a riposo per un problema muscolare, mandata in campo dopo lo svantaggio, giusto il tempo di servire l’assist per il pareggio ed era stata costretta ad uscire per il riacutizzarsi dell’infortunio. Dovrebbe tornare a disposizione, invece, Cristiana Girelli, rimasta in panchina domenica scorsa a Sassuolo.