Alla cerimonia dei Fifa The Best Awards sono state selezionate le due top 11 maschile e femminile dell'ultima stagione sportiva, votate dai calciatori professionisti di tutto il mondo. Tre rappresentanti della Serie A nelle due formazioni ideali, e c'è anche un'italiana. Ecco tutti nomi e una curiosità per ciascuno. E, in fondo, il best of di sempre dei più selezionati per entrambe le squadre

TUTTI I PREMIATI AL FIFA THE BEST