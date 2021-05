Vincere per avvicinarsi sempre più allo scudetto, il quarto consecutivo per le bianconere. Dopo il pareggio tra Roma e Milan (0-0) nell’anticipo del sabato della 19^ giornata di Serie A femminile, la Juventus prova a piazzare lo scatto che la porterebbe a un passo dal tricolore. Le bianconere domenica 2 maggio scenderanno in campo a Vinovo contro la Florentia live alle 12.30 su Sky Sport Serie A (telecronaca Gaia Brunelli, commento Martina Angelini): anche in caso di vittoria non potrebbe arrivare l’aritmetica certezza del titolo, ma con tre punti in tasca la festa sarebbe solo rimandata. La Juventus – reduce dell’eliminazione in Coppa Italia – infatti è prima a quota 54 punti a +5 dal Milan che è già sceso in campo in questo turno. Vincendo si porterebbe a +8 quando mancano ancora tre partite alla fine (e quindi 9 punti in palio).