2-2 con la Roma, Napoli salvo: San Marino in B

Grazie al pareggio per 2-2 contro la Roma, il Napoli femminile è riuscito a ottenere la salvezza e giocherà in Serie A anche nella prossima stagione. È questo il verdetto che arriva dal sabato dell’ultima giornata di campionato: a retrocedere in Serie B è il San Marino Academy, sconfitto in casa per 2-1 dalla Fiorentina. La classifica finale vede dunque il Napoli terzultimo a quota 14 punti: in Serie B il San Marino, penultimo a quota 12 punti, e il Pink Bari con 3 punti. Nell’altra gara di giornata, vittoria per 2-1 della Florentia sul Bari.