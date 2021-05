Il portiere Giuliani lascia la Juve: va a Milan

Il portiere classe 1993 lascia i bianconeri per trasferirsi al Milan: dalla prossima stagione difenderà i pali della formazione rossonera. Al termine del Mondiale del 2019 è stata inserita tra le top 10 in porta al mondo. Juventus-Inter in diretta su Sky Sport Serie A alle 12.30

L'esperienza in Germania, il ritorno alla Juve e ora il Milan

Fresca di titolo di campione d’Italia con la Juve (che giocherà domenica contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato, match trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A a partire dalle 12.30), Laura Giuliani ha deciso di accettare la proposta del Milan e dall’inizio della prossima stagione difenderà la porta rossonera. Laura Giuliani ha esordito in Serie A con la maglia del Como 2000, per poi trasferirsi in Germania dove ha indossato le maglie di Gütersloh, Herforder, Colonia e Friburgo, prima del ritorno alla Juve nel 2017.