Finisce con una goleada il Trofeo Gamper femminile, al termine di una partita mai in discussione e nella quale le ragazze blaugrana si sono trovate avanti di 5 gol già dopo 27 minuti di gioco: una sconfitta pesante per la Juventus, in vista degli impegni internazionali che la vedranno protagonista nella prossima stagione

La cronaca

Si trattava di un'amichevole, è vero, ma un 6-0 è sempre pesante da digerire per una società prestigiosa come la Juventus. Finisce così il Trofeo Gamper, con una totale disfatta per le ragazze bianconere sul campo del Barcellona, al termine di una partita mai in discussione e già indirizzata dai primissimi minuti di gioco. E' infatti il primo tempo a mostrare l'enorme differenza tra le due squadre, con il Barcellona che si porta avanti di due reti dopo appena 3 minuti di gioco e al 27' è già avanti per 5-0. Un divario troppo elevato tra uno dei top club europei e una squadra, la Juventus, che si è dimostrata vincente negli ultimi anni in Italia ma che ancora deve trovare una sua dimensione a livello internazionale. E così le reti di Bonmati, Hermoso (doppietta), Paredes, Graham e Bruna rendono davvero amara la trasferta della Juventus contro un Barcellona apparso più avanti nella condizione e sembrato in questa occasione nettamente più forte sia sul piano tecnico che su quello fisico.