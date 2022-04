LFG, film su lotta parità salario calcio femminile

Targato Hbo, il docu-film LFG (Let's Fucking Go) è in onda stasera su Sky Documentaries. "Avevo amiche che lavoravano come cameriere e guadagnavano tre volte più di me", racconta Jessica McDonald, attaccante della nazionale americana. "Poi è arrivato quel giorno..."

LFG (Let's Fucking Go) è l’avvincente docu-film targato HBO sulla lotta alla parità di retribuzione condotta dalla nazionale di calcio femminile degli Sati Uniti. LFG, su Sky Documentaries domenica 10 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW, segue le calciatrici Megan Rapinoe, Jessica McDonald, Becky Sauerbrunn, Kelley O'Hara, Christen Press, Sam Mewis e Julie Foudy, nella loro battaglia legale contro la United States Soccer Federation per discriminazione salariale. Battaglia iniziata appena tre mesi prima dell'incredibile vittoria della squadra nella Coppa del Mondo femminile FIFA 2019.