Tre gol, tre punti e una festa tutta bianconera. La Juventus femminile ha battuto il Sassuolo 3-1 e si è aggiudicata lo scudetto con una giornata d’anticipo rispetto al termine del campionato , il quinto consecutivo per la prima volta nella storia della Serie A femminile. Un record per la formazione bianconera che diventa così la prima squadra a vincere cinque scudetti consecutivi, superando nella speciale classifica la Torres ferma a quattro titoli consecutivi. A sbloccare il match è al 30’ la rete di Barbaba Bonansea , sei minuti più tardi Girelli raddoppia ; il Sassuolo riapre il match al 48’ con il gol di Cambiaghi, ma a chiudere definitivamente il match è il terzo gol bianconero di Boattin al 63’. Al triplice fischio è festa Juventus.

Roma aritmeticamente in Champions. Al Milan il derby

21^ giornata di campionato che ha emesso un altro verdetto: la Roma – che ha travolto per 8-0 la Sampdoria (4 gol per tempo) – ha ottenuto l’aritmetica certezza di un posto nella prossima edizione della Champions League, chiudendo il campionato al secondo posto. Sono 51 infatti i punti ottenuti dalle giallorosse, 5 in più rispetto al Milan terzo che in questa penultima giornata di campionato ha vinto per 3-0 il derby contro l’Inter grazie alle reti messe a segno da Adami, Boureille e Tucceri Cimini.

