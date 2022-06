Giovani calciatrici omaggiano le Azzurre. VIDEO

Un "in bocca al lupo" davvero speciale al Museo del Calcio di Coverciano per le Azzurre che stanno preparando l'Europeo è quello di alcune giovani calciatrici Under 12 che oggi hanno cantato l'inno d'Italia insieme alle giocatrici della Nazionale maggiore. Abbracci, mani sul cuore e tanta emozione, tutta vestita d'azzurro

Una mattina al Museo. Ma non uno qualunque. Quello del calcio di Coverciano dove Matteo Marani, il "padrone di casa" ha aperto le porte alle Azzurre che in questi giorni sono nel pieno della preparazione in vista dell'Europeo che si giocherà in Inghilterra 6 al 31 luglio. Una delegazione, guidata dal Ct Milena Bertolini, assieme a Sara Gama, Lisa Boattin e Francesca Durante ha presenziato all'inaugurazione della nuova sala del Museo, dedicata proprio alla Nazionale femminile, con la raccolta che si arricchirà ulteriormente di un nuovo cimelio donato per l'occasione dall'ex azzurra Antonella Carta.