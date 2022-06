A Nyon è iniziata la Champions League femminile 2022-23. Primo sorteggio e quadro completo del primo turno di qualificazione. Due italiane attendevano un verdetto ora arrivato: Juve col Racing Union Luxembourg, la Roma affronterà invece il Glasgow City. Ma cosa dice il regolamento e come funzionano le qualificazioni? Il primo turno appena sorteggiato ha creato tanti mini tornei sia per il percorso "Campioni" (dove c'era la Juve campione d'Italia), che per il percorso "Piazzate" (dove c'era la Roma seconda nell'ultimo campionato). Il mini torneo è composto da semifinale e una finale. La Juventus affronterà dunque il Racing Union Luxembourg in semifinale, mentre successivamente (in caso di vittoria) se la vedrà con la vincente dell’altra partita del gruppo tra Flora Tallinn e Qiryat Gat. Analogamente, la Roma sfiderà in semifinale il Glasgow City, mentre in finale (in caso di successo) se la vedrà con la vincente dell’altra gara del gruppo tra Paris FC e Servette FC. Chi vince la finale andrà al secondo turno di qualificazione.