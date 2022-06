Italia, Armani firma la divisa per gli Europei

Calcio femminile

Europei femminili, le 16 squadre partecipanti

In vista dell'inizio dell'Europeo conosciamo le nazionali che scenderanno in campo in Inghilterra dal 6 al 31 luglio (live su Sky Sport). Ecco le 16 squadre: Inghilterra (nazione ospitante), Austria, Norvegia, Irlanda del Nord (Gruppo A), Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia (Gruppo B) Olanda (campione in carica), Svezia, Portogallo (che ha sostituito la Russia), Svizzera (Gruppo C); infine Francia, Italia, Belgio, Islanda (Gruppo D)

INGHILTERRA - Quindici squadre hanno raggiunto l'Inghilterra, ammessa come nazione ospitante, alla fase finale di UEFA Women's EURO, che si giocherà dal 6 al 31 luglio 2022. Per le inglesi il miglior piazzamento a Women's EURO: vice campionesse (1984, 2009)

AUSTRIA - Si è qualificata come seconda del Gruppo G (migliore seconda), all'Europeo del 2017 ha raggiunto per la prima volta la fase finale uscendo solo ai rigori in semifinale contro la Danimarca