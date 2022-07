Le Azzurre a Blackburn, primo allenamento inglese

Le Azzurre sono arrivate ieri in Inghilterra. Oggi, alla vigilia di Euro 2022, primo allenamento all’Accrington Stanley Community Trust in vista della partita d'esordio contro la Francia, domenica 10 a Rotherham

Le azzurre sono partite ieri da Roma , dove si sono ritrovate dopo aver concluso- venerdì scorso- l'ultima fase di ritiro a Castel di Sangro, chiuso con il pari nell'amichevole con la Spagna. Raggiunta poi Blackburn , che sarà la sede del ritiro per tutto il torneo. Oggi primo allenamento in vista dell'esordio di domenica 10 luglio contro la Francia .

