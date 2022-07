La Norvegia alza la voce: 4-1 all'Irlanda del Nord

NORVEGIA-IRLANDA DEL NORD 4-1

10' Blakstad (N), 13' Maanum (N), 31' Hansen (N), 49' Nelson (I), 54' Reiten (N)

NORVEGIA (4-2-3-1): Pettersen; Sonstevold (65' T. Hansen), Naevdal-Mjelde (81' Bergsvand), Thorisdottir, Blakstad; Maanum (65' Boe-Risa), Engen; Eikeland (65' Saevik), Graham Hansen, Reiten; Hegerberg. All. Sjoergen



IRLANDA DEL NORD (5-3-2): Burns; Magee, Nelson, Ronson, Burrows (65' Holloway), Vance; Caldwell (46' Callaghan), Mccarron, Magill; Wade (79' Wilson), Furness (74' McGuinness). All. Shiels

Ammoniti: Robson

Risposta decisa da parte della Norvegia al successo dell'Inghilterra vittoriosa nella gara d'esordio degli Europei contro l'Austria per 1-0. L'altra favorita del raggruppamento A non ha avuto grosse difficoltà a liquidare l'Irlanda del Nord. La nazionale di Sjoergen ha battuto con un netto 4-1 le avversarie regalandosi momentaneamente il primato nel girone. Tutto abbastanza semplice per la Norvegia che schiera la sua formazione tipo e parte con grande aggressività e intensità. Nella gara giocata al St Mary's di Southampton è immediato dominio norvegese. Le ragazze di Sjoergen indirizzano la gara in soli 13'. Apre le marcature Blakstad su assist di Reiten e soltanto tre minuti più tardi Hegerberg regala a Maanum la palla del 2-0 che stronca qualsiasi possibilità dell'Irlanda del Nord di mantenere la gara aperta. La Norvegia gioca sul velluto, l'Irlanda del Nord fatica a reagire e non ci sono pericoli dalle parti di Pettersen. La sensazione è che le scandinave possano fare male ogni volta che accelerano e così accade. Al 31' Hansen chiude, di fatto, i giochi segnando la rete del 3-0 su rigore, punteggio con cui si va al riposo.



Nella ripresa, l'ingresso di Callaghan consente all'Irlanda del Nord di essere un pochino più incisiva e, infatti, al 49' Nelson accorcia le distanze. Ma è pura illusione perché la Norvegia riprende immediatamente in mano il pallino del gioco e rispedisce all'interno della sua metà campo la nazionale di Shiels. Dopo 5' dal gol irlandese Reiten riporta la distanza a tre reti segnando il gol del 4-1. Al 69' il VAR non concede il gol a Hegerberg. La gara scivola via con qualche sostituzione e il palleggio della Norvegia che si gode il primato nel gruppo A in attesa del confronto con l'Inghilterra in programma già l'11 luglio