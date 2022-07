Non si sbilancia Milena Bertolini alla vigilia di Italia-Francia, gara d'esordio delle Azzurre agli Europei femminili: "Stiamo bene e non vediamo l'ora di scendere in campo. La Francia è una squadra intensa e fisica e proveremo a batterla con il collettivo. La formazione? I dubbi li avrò fino alla fine"

C'è grande attesa per l'esordio dell'Italia agli Europei femminili. nella gara d'esordio del Gruppo D le Azzurre saranno opposte a un avversario ostico come la Francia. Ne è consapevole la Ct Milena Bertolini che fa il punto della situazione: "Stiamo bene, abbiamo voglia di iniziare a fare queste partite e di iniziare questa manifestazione bellissima dopo tanti giorni di allenamento - dice - Questo è uno stadio bellissimo (il New York Stadium di Rotheram), ricorda un po’ il Mondiale ma quello è il passato e abbiamo questa manifestazione da affrontare che è molto bella e molto impegnativa". Sulla strada della Azzurre primo impegno duro contro la Francia: "E' una squadra completa, di grande fisicità e di grande intensità tecnica - spiega - Ne siamo consapevoli e l’affronteremo come squadra e come gruppo cercando di avere ordine e attenzione tattica provando a chiudere ogni spazio perché sappiamo che negli spazi sono immarcabili e l’affronteremo così".

Formazione top secret per la Bertolini

La Ct non si sbilancia sulla possibile formazione: "I dubbi ci sono sempre e finché non finisce la rifinitura e vedo le ragazze poi deciderò ma anche in campo i dubbi ci sono ma fanno parte del ruolo dell’allenatore. Sarò soddisfatta se vedrò che le ragazze hanno dato tutto quello che potevano dare".