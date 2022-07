Francia-Italia, dove vedere il match in tv

Ormai ci siamo. È arrivato il momento dell'esordio dell'Italia a Euro 2022. Le Azzurre in campo stasera contro la Francia al New York Stadium di Rotherham live dalle 20.15 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 LA LETTERA DI SARA GAMA A SE STESSA DA BAMBINA Condividi

Ci eravamo lasciati con le lacrime di Valenciennes, con le nostre ragazze sconfitte dalle campionesse d’Europa dell’Olanda. Un percorso Mondiale che ha permesso al movimento di mettersi in vetrina, la generazione della svolta ha raggiunto il suo obiettivo: professionismo. Adesso però si torna in campo e il cammino non è semplice. All’Europeo il livello medio è altissimo, basti pensare che al Mondiale nel 2019, 7 nazionali su 8 presenti ai quarti di finale erano europee. Questo non preoccupa particolarmente le nostre ragazze, in questi tre anni la nazionale è notevolmente migliorata. Grazie alla crescita del movimento, alla consapevolezza aumentata anche per merito del percorso europeo della Juventus e all’inserimenti di giovani di valore.

Sotto la guida di Bertolini vedi anche Berolini: "Più pressione ma siamo più esperte" La Ct Milena Bertolini rispetto al Mondiale ha cambiato qualcosa. In difesa la novità tra i titolari sarà Lisa Boattin, esterno di sinistra della Juventus, una delle migliori nel suo ruolo nell’ultima Champions League. A Centrocampo nuove idee ed energie sono garantite da Arianna Caruso, romana cresciuta con il poster di Totti in camera. Otto gol in campionato con la Juventus. I suoi inserimenti saranno una qualità nuova da sfruttare. In attacco invece ci si affida all’usato sicuro: Cristiana Girelli. Nove gol nell’ultima Champions League. Brava anche a mandare in porta le compagne, su tutte la regina di Valenciennes, Barbara Bonansea. A gara in corso Agnese Bonfantini, ex Roma ora alla Juventus, potrebbe essere la carta vincente.

La prima contro la Francia Si parte con la Francia, terza nel ranking Fifa. La squadra giusta per misurare immediatamente il valore delle nostre ragazze.

Studio pre e post con Fabio Caressa La telecronaca del match sarà di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli, ex grande calciatrice azzurra e attuale Head of Women’s Football dell’AS Roma, dopo esserne stata allenatrice. Lo studio pre e post partita sarà sul posto, a bordocampo: oltre a Betty Bavagnoli, a condurre ci sarà Mario Giunta; al suo fianco per il primo match anche Fabio Caressa, che commentò questa stessa partita nella finale del 2006, con in campo la Nazionale di Lippi

Domenica 10 luglio Ore 21: Francia-Italia (Telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli) su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251