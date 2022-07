Bertolini: "Più pressione, ma siamo più esperte"

Dalla gioia per la crescita del calcio femminile e l'arrivo del professionismo, all’amarezza perché “l’italiano medio pensa ancora che non sia naturale che una donna giochi a calcio”. La Ct dell’Italia parla poi dell’esordio contro la Francia: “Ha giocatrici che da sole possono risolvere la partita” NORVEGIA-IRLANDA DEL NORD STASERA SU SKY Condividi

L'esordio Azzurro è sempre più vicino e la Ct fa il punto sulla squadra, ma non solo. I temi sono tanti, dal professionismo ai pregiudizi ancora presenti nei confronti del calcio femminile. C'è più pressione rispetto a prima "Rispetto al 2019 sono cambiate tante cose, per quanto riguarda il calcio femminile, e sono cambiate in positivo". Inizia così la conferenza della Ct in vista dell'esordio all'Europeo di domenica contro la Francia. "Per quanto riguarda noi, c’è sicuramente una maggiore pressione perché hanno iniziato a conoscerci. Adesso bisogna andare oltre, ci sono più pressioni, ma anche più consapevolezza ed esperienza. E più conoscenza di queste manifestazioni a cui partecipiamo".

Su calcio femminile ancora troppi pregiudizi, strada è lunga "Abbiamo fatto passi avanti, ma la strada è ancora molto lunga perché i pregiudizi sono molto forti. L'idea dell’italiano medio che una donna possa giocare a calcio ancora un qualcosa di strano, di non naturale. Questa è la realtà. Per cambiare questa mentalità - conclude la Ct- c’è bisogno di un lavoro a 360 gradi".

Leggerezza e spensieratezza leggi anche La lettera di Sara Gama a se stessa da bambina E' una Nazionale con il sorriso quella vista durante il raduno in Italia e in questi primi giorni in Inghilterra. "La leggerezza è fondamentale", spiega Bertolini. "Ci sta questa spensieratezza e ci fa vivere quello che facciamo nel modo migliore. Non dobbiamo mai dimenticare che il calcio è pur sempre un gioco. A volte tutti noi dell'ambiente del calcio ci prendiamo troppo sul serio".

Francia ha giocatrici che da sole possono risolvere la gara Poi c'è la Francia. Prima avversaria il 10 luglio (live su Sky Sport Football e Sky Sport Uno). "Non diciamo la strategia. La Francia è una grandissima squadra che può arrivare in fondo alla competizione, ha giocatrici che da sole possono risolvere la partita. L'Italia? Ha bisogno di lavorare di squadra. Chi vedo tra le favorite per la vittoria finale? Oltre alla Francia anchel 'Inghilterra e Spagna".

L'Italia ai gironi, live su Sky Sport Football e Sky Sport Uno Domenica 10 luglio Ore 21.00: Francia-Italia Giovedì 14 luglio Ore 18.00: Italia-Islanda Lunedì 18 luglio Ore 21.00: Italia-Belgio