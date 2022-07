Oggi Austria-Irlanda Nord e Inghilterra-Norvegia

Parte oggi la seconda giornata dell'Europeo femminile. Alle 18 in campo Autralia e Irlanda del Nord mentre alle 21 l'appuntamento è con le padrone di casa dell'Inghilterra che affronteranno la Norvegia. Live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW ITALIA, ESORDIO DA DIMENTICARE CONTRO LA FRANCIA Condividi

Appuntamento da oggi, lunedì 11 luglio, con la seconda giornata del Campionato Europeo femminile di calcio, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW. Prima partita della seconda giornata in programma alle 18 tra Austria e Irlanda del Nord, live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Austria-Irlanda del Nord live alle 18 Austria-Irlanda del Nord (gruppo A) si gioca al St Mary's Stadium di Southampton. Le due squadre arrivano da due sconfitte: contro l'Inghilterra per l'Austria (1 a zero nella partita inaugurale del torneo), mentre l'Irlanda del Nord ha perso contro la Norvegia 4-1.

Alle 21 in campo Inghilterra e Norvegia Alle 21 in campo le padrone di casa dell'Inghilterra che affronteranno la Norvegia. In diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini). Si gioca al Brighton & Hove Community Stadium: inglesi e norvegesi sono le due favorite per il superamento del turno, entrambe appaiate a 3 punti nel girone A.

L'Italia torna in campo giovedì 14 luglio alle 18 leggi anche Bertolini: "Occorre ripartire dal secondo tempo" Per rivedere in campo l’Italia, dovremo aspettare giovedì 14 luglio alle 18, quando incontrerà l’Islanda. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli. Continuano per tutto il mese, gli studi quotidiani pre e post partita e gli approfondimenti su Sky Sport 24 condotti da Mario Giunta e da Margherita Cirillo, sempre in collegamento con i nostri inviati, Giorgia Cenni e Francesco Cosatti. E poi finestra sempre aperta sul torneo con aggiornamenti e notizie continue anche sul canale 200, sul sito skysport.it e sui social di Sky Sport.

