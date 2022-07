Oggi Svizzera-Olanda e Svezia-Portogallo

Sfide decisive per il gruppo C dell'Europeo. In campo alle 18 Svizzera-Olanda e Svezia-Portogallo. Entrambe le partite da seguire live su Sky Sport e anche con Diretta Gol. Olandesi e svedesi a 4 punti, ad un passo dalla qualificazione

RISULTATI E CLASSIFICHE DEI GIRONI DEGLI EUROPEI