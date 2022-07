Roma femminile, Giacinti giallorossa fino al 2025

"Mi ha disturbato un po’ cambiare squadra a gennaio, ma sono maturata ancor di più”. Le parole di Valentina Giacinti a Sky Sport prima dell’Europeo in Inghilterra. Chiusa la parentesi azzurra per l’attaccante c’è una nuova esperienza da vivere. Che parte dai saluti al Milan: “Vi ringrazio perché ho capito una cosa, a volte non servono scudetti, coppe o altro per entrare nel cuore delle persone ma semplicemente essere se stessi. Posso solo dirvi che sono sempre stata me stessa in ogni attimo, in ogni partita e in ogni post partita, difendendo e lottando per questi colori. Una cosa è certa, sarò sempre me stessa anche se qualcuno ha provato in tutti i modi a spezzare il mio più grande sogno, quello di diventare una bandiera del Milan. Avrei tante cose da dire- ha scritto Giacinti sui social- ma preferisco soffermarmi nel dirvi che la salute viene prima di tutto. Ora si apre un nuovo capitolo della mia vita e sono fortunata perché nel mio cassetto ho tanti altri sogni da realizzare. Vi porto con me, per sempre”.