Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Joao Pedro al Fenerbahce: il saluto al Cagliari

Joao Pedro è ufficialmente un giocatore del Fenerbahce. L'attaccante ha voluto salutare sui social il Cagliari: “Scusa Cagliari per quel silenzio dopo quella maledetta serata di Venezia, ma sono umano anche io e ho sofferto dopo quel fallimento. Mi dispiace molto non abbiamo capito il mio silenzio, è stato necessario più che scelto. A volte le critiche fanno scordare tutto ciò di bello che si è fatto. Capisco il vostro rammarico ma un semplice scusa non sarebbe bastato e sarebbe stato scontato. Dormo con la coscienza pulita perché so di avere sempre dato il massimo per questa maglia”.