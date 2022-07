europei donne

Grandissimo entusiasmo in Inghilterra per l'inizio degli Europei femminili. Nella gara d'esordio la nazionale inglese ha battuto l'Austria 1-0 all'Old Trafford in una incredibile cornice di pubblico. Quasi 70mila i tifosi presenti in una serata condita da fuochi d'artificio, volti pitturati e selfie in campo da parte delle giocatrici. Anche Maguire e De Gea del Manchester United presenti allo stadio INGHILTERRA-AUSTRIA 1-0