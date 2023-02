Si completa il tabellone a 32 squadre dei Mondiali di calcio femminili in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. A qualificarsi per il torneo anche Haiti, Portogallo e Panama dopo i rispettivi successi negli spareggi. In particolare Haiti e Panama andranno a giocare in Australia a luglio per completare rispettivamente il Gruppo D e il Gruppo F, mentre il Portogallo tornerà ad Aotearoa in Nuova Zelanda per affrontare gli Stati Uniti, campioni in carica della Coppa del Mondo femminile, nel Gruppo E.