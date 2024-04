Betty Bavagnoli, rinnovo fino al 2027 per la responsabile della Roma femminile

Il club giallorosso ha ufficialmente comunicato il rinnovo fino al 2027 per l’Head of Women’s Football, artefice di tutti i successi ottenuti dalle ragazze negli ultimi anni. Con lei, prima in panchina da allenatrice e poi da dirigente, la Roma ha vinto una Coppa Italia, uno scudetto e una Supercoppa italiana

Rinnovo importante in casa Roma: prolungato fino al 2027 il contratto di Betty Bavagnoli, attualmente responsabile dell’area femminile del club giallorosso. Bavagnoli ha rivestito fino alla stagione 2020-21 la carica di coach vincendo, proprio in quell’anno, la Coppa Italia, primo trofeo del Club, mentre a partire dal 2021-22 è stata nominata Head of Women’s Football. Sotto la sua guida, la Roma ha vinto uno scudetto e una Supercoppa, ma anche la qualificazione in Champions per tre stagioni consecutive.