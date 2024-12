Barbra Banda, la regina del calcio africano

Ha solo 24 anni ma ha girato quasi tutto il mondo: nata in Zambia nel 2000, ha dovuto lottare contro i pregiudizi nella sua terra, perché il calcio era l'unica strada percorribile (nonostante un talento anche per la boxe). Da lì la Spagna, la Cina e oggi gli Stati Uniti, dove si sta affermando come una delle migliori giocatrici del pianeta. Nel mezzo tanti premi ma anche tante polemiche per i livelli di testosterone non a norma. L'ennesimo pregiudizio che è pronta a dribblare