Inter Women, storica qualificazione in Champions

All'Arena Civica di Milano l'Inter Women batte 3-0 le due volte campionesse d'Italia della Roma e conquista con tre giornate di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League per la prima volta nella sua storia. Decisive le reti di Polli e Bartoli, oltre all'autorete di Troelsgaard.