La Nazione italiana femminile U19 ha conquistato l'accesso alle semifinali dell'Europeo U19 in corso in Polonia nonostante la sconfitta nell'ultima partita del gruppo A contro la Francia per 2-1 (33' Bilombi F, 60' Sciabica I, 74' Dufour F). Le azzurre guidate da Nicola Matteucci, dopo aver concluso il girone con 4 punti a pari merito con la Polonia, sono andate al turno successivo grazie alla migliore differenza reti. L'ultima volta che l'Italia aveva raggiunto questo punto della competizione era stata 14 anni fa nell'edizione disputata in Emilia Romagna. Nel prossimo match, in programma martedì 24 giugno, la Nazionale affronterà la vincente del girone B dove, con una partita ancora da disputare, ci sono Spagna, Olanda, Portagallo e Inghilterra a quota 4 punti.