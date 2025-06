Dopo la conferenza stampa di presentazione a Roma, il nuovo CT della Nazionale farà la sua prima uscita in Slovacchia in occasione del quarto di finale tra Italia e Germania all'Europeo Under 21. Insieme al capo delegazione Buffon, Gattuso incontrerà la squadra e lo staff in hotel prima di seguire la partita in tribuna

La sua prima uscita da CT sarà in Slovacchia , dove 25 anni fa era diventato campione d'Europa Under 21. Appuntamento domenica a Dunajska Streda per Gennaro Gattuso , nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, che assisterà al quarto di finale degli Europei di categoria tra gli azzurrini di Nunziata e la Germania in programma alle 21. Insieme a Marco Brunelli (segretario generale della Figc) e a Gigi Buffon (capo delegazione della Nazionale maggiore), Gattuso incontrerà la squadra e lo staff in hotel prima di seguire la partita dalla tribuna alla MOL Aréna.

In Slovacchia fu campione d'Europa Under 21

Prima simbolica presenza da CT per Gattuso, che proprio in Slovacchia vinse l'Europeo di categoria il 4 giugno del 2000. A Bratislava l’Italia allenata da Marco Tardelli superò 2-1 in finale la Repubblica Ceca grazie alla doppietta di Andrea Pirlo, conquistando così il quarto dei cinque titolo continentali in bacheca. Rino giocò tutte le gare del torneo tra qualificazioni, playoff e fase finale partecipando inoltre ai Giochi Olimpici di Sydney disputati tre mesi più tardi. Il bilancio di Gattuso con la Nazionale Under 21 lo ha visto protagonista in 21 partite: debutto il 25 marzo 1998 in amichevole a Malta, un gol segnato contro la Scozia due mesi dopo.