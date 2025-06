Il Ct della Nazionale italiana femminile Andrea Soncin ha scelto le 23 azzurre per l'Europeo in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. "Vogliamo vivere questa esperienza con passione, fiducia e consapevolezza di quelle che sono le nostre qualità" ha dichiarato il commissario tecnico

Il Ct della Nazionale italiana femminile di calcio Andrea Soncin ha diramato la lista delle 23 convocate che disputeranno l'Europeo in programma dal 2 al 27 agosto in Svizzera. Delle 34 calciatrici che hanno partecipato al raduno di Coverciano, ne sono state escluse 10. Di queste Astrid Gilardi, Valentina Bergamaschi, Martina Rosucci e Aurora Galli verranno aggregate alla squadra per il periodo di preparazione. Nel caso in cui ci fossero malattie o infortuni, il regolamento consente di fare cambi alla lista fino alla mezzanotte del giorno precedente al debutto. L'Italia si trova nel gruppo B con Belgio, Spagna e Portogallo. Le Azzurre esordiranno il 3 luglio alle 18 contro il Belgio.

Soncin: "Vivere esperienza con passione e fiducia"

"Siamo pronte! Ringrazio di cuore tutte le giocatrici che hanno partecipato a questa fase di avvicinamento, in primis quelle che sono rimaste fuori dalla lista - ha dichiarato Soncin in un video pubblicato sui social della Nazionale -. Tutte voi con serietà, rispetto e grande senso di responsabilità avete contribuito a creare il clima magico che vogliamo portare in Svizzera. Vogliamo vivere questa esperienza con passione, fiducia e consapevolezza di quelle che sono le nostre qualità. Le Azzurre siamo Noi".