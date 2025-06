Giugliano: "Voglio una famiglia, smetterò presto perché voglio essere una mamma giovane"

Oltre lo sport, oltre i grandi eventi. Questa estate Sky Sport Insider vi accompagna con un ciclo di interviste per raccontarvi le persone 'nascoste' dietro agli sportivi. Ogni 'puntata' ha come titolo una parola chiave che riassume il senso dello sport e della vita per lo sportivo protagonista dell'intervista. Questa volta è il turno di 'Famiglia' di Manuela Giugliano, giocatrice della Roma e della Nazionale, impegnata tra pochi giorni agli Europei