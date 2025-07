Portogallo-Italia, Soncin: "Daremo il massimo"

Dopo la vittoria contro il Belgio nella prima partita del girone, l'Italia si prepara a scendere in campo contro il Portogallo negli Europei femminili. Alla vigilia della partita il ct delle Azzurre Andrea Soncin è intervenuto in conferenza stampa: "Conosciamo bene il Portogallo, vorranno reagire ma il nostro gruppo è maturo. Siamo pronti a dare il massimo" EUROPEI FEMMINILI, LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

Lunedì 7 luglio alle 21.00 a Ginevra l'Italia femminile affronterà il Portogallo, seconda partita delle Azzurre nel Gruppo B degli Europei femminili. La squadra di Soncin nel primo incontro del girone ha vinto 1-0 contro il Belgio e se dovesse vincere ancora sarebbe aritmeticamente qualificata al turno successivo. Alla vigilia dell'incontro il ct dell'Italia femminile Soncin in conferenza stampa ha detto: “Il Portogallo lo conosciamo bene, è una Nazionale che prova sempre a giocare sotto pressione e in maniera molto verticale. Da parte loro ci sarà un tentativo di reazione dopo il ko di giovedì, ma il gruppo che alleno è estremamente maturo, consapevole di quello che stiamo vivendo e del fatto che le conquiste vanno fatte passo dopo passo. Se vogliamo arrivare al top dobbiamo ottimizzare al massimo ogni momento di condivisione. Ripartiremo dal nostro piano tattico e dal secondo tempo di giovedì, in cui abbiamo occupato bene gli spazi e concesso pochissimo alle avversarie. Siamo pronti a dare il massimo”.

Giuliani: "Siamo compatte e camaleontiche" “Non amo guardare le statistiche - ha aggiunto il portiere della Nazionale Laura Giuliani -. Il Portogallo ha individualità importanti e dovrò quindi essere brava a guidare la difesa per prevenire i pericoli. Arriviamo da un percorso in cui in ogni partita siamo riuscite ad adattarci all’avversario, mantenendo allo stesso tempo la nostra identità di gioco. Siamo una formazione compatta e camaleontica, che può cambiare vestito in ogni momento. Con il Belgio abbiamo rotto il muro emotivo e ora non vediamo l'ora di mostrare tutte le nostre qualità”.