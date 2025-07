Dopo il successo nella prima gara del Gruppo B agli Europei femminili, l'Italia affronta il Portogallo per blindare la qualificazione. Soncin Schiera Girelli e Cantore davanti con Caruso ancora sulla linea di centrocampo. A sinistra ancora spazio per Boattin e non per Bonansea. Neto con la coppia Capeta-Silva, Marchao a sinistra. Calcio d'inizio alle 21