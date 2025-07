È stato presentato il calendario della Serie A Women per la stagione 2025-2026, con tante novità rispetto allo scorso anno. Si inizierà nel weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, dopo la Final Four della Serie A Women's Cup, nuova competizione estiva. Le campionesse d'Italia della Juventus debuttano a Sassuolo, mentre l'Inter giocherà con la Ternana Women

È uscito il calendario del nuovo campionato della Serie A Women . Nuovo brand e tante novità, a partire dal passaggio da 10 a 12 squadre, con sviluppo in gare di andata e ritorno per un totale di 22 giornate , senza più poule separate per scudetto e salvezza. La stagione 2025-26 inizierà ufficialmente nel weekend del 23 e 24 agosto con la prima giornata della fase a gironi della nuova competizione 'Serie A Women's Cup'. Nel weekend del sabato 4 e domenica 5 ottobre si partirà invece con la Serie A Women . Il campionato si concluderà tra il 16 e il 17 maggio 2026.

Il calendario completo della Serie A Women 2025-2025

Serie A Womens's Cup: come funziona

Intanto è stata istituita una nuova competizione che prenderà il nome di Serie A Women's Cup, a cui parteciperanno le 12 squadre iscritte alla Serie A 2025-26. Si inizierà domenica 24 agosto e si articolerà in due fasi successive: nella prima, le 12 squadre saranno suddivise in tre gironi da 4 (sulla base di una graduatoria realizzata a partire dal piazzamento nella stagione 2024-25), con tre giornate di gara; a seguire la Final Four, con semifinali e finale in gara unica a cui accederanno le vincenti dei tre gironi e la miglior seconda.