Serie A Women's Cup, doppio appuntamento su Sky

Calcio femminile

Oggi doppio appuntamento in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per la seconda giornata della Serie A Women's Cup: Roma-Milan (girone C) alle ore 15 e Inter-Fiorentina (girone B) alle 18

Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro grande appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio. Appuntamento oggi con due partite della seconda giornata. Alle ore 15 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW c'è la sfida tra Roma e Milan (Girone C). Telecronaca Gaia Brunelli e Rita Guarino. Alle 18, in campo per il Girone B, Inter e Fiorentina (live su Sky Sport Uno e NOW). Telecronaca Federico Zanon e Martina Angelini. Inoltre, studi pre e post alle 14.30, 17 e alle 17.45. Le due semifinali saranno live in esclusiva su Sky e NOW. Anche la finale sarà in diretta sui canali di Sky Sport. Aggiornamenti e approfondimenti su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui profili social di Sky Sport.

Serie A Women’s Cup: le date

  • 6-7 settembre, Prima fase, 2ª giornata
  • 13-14 settembre, Prima fase, 3ª giornata
  • 23-24 settembre, Semifinali (al Romeo Menti di Castellammare di Stabia)
  • 27 settembre, Finale (al Romeo Menti di Castellammare di Stabia)

