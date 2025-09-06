Serie A Women's Cup, doppio appuntamento su Sky

Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro grande appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio. Appuntamento oggi con due partite della seconda giornata. Alle ore 15 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW c'è la sfida tra Roma e Milan (Girone C). Telecronaca Gaia Brunelli e Rita Guarino. Alle 18, in campo per il Girone B, Inter e Fiorentina (live su Sky Sport Uno e NOW). Telecronaca Federico Zanon e Martina Angelini. Inoltre, studi pre e post alle 14.30, 17 e alle 17.45. Le due semifinali saranno live in esclusiva su Sky e NOW. Anche la finale sarà in diretta sui canali di Sky Sport. Aggiornamenti e approfondimenti su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui profili social di Sky Sport.