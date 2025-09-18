Esplora tutte le offerte Sky
Sporting-Roma 0-2, strepitosa rimonta per le giallorosse: qualificate alla Champions

Calcio femminile
La Roma Femminile si qualifica per la Champions League: le giallorosse hanno ribaltato il risultato dell'andata con un 2-0 in Portogallo contro lo Sporting Lisbona. Decisivo l'autogol di Ashley Barron nel primo tempo e il raddoppio di Valentina Bergamaschi nella ripresa. 

La Roma Femminile si qualifica in Champions League: dopo la sconfitta per 2-1 dell’andata al Tre Fontane, le giallorosse allenate da Luca Rossettini hanno ribaltato il risultato con un 2-0 in Portogallo. La gara si è messa in discesa nel primo tempo con l’autogol di Ashley Barron in pieno recupero. Nella ripresa è arrivato il raddoppio della Roma con Valentina Bergamaschi, entrata pochi minuti prima, che ha sfruttato l’assist della svizzera Alayah Pilgrim. 

