Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Women's Cup, oggi su Sky la finale tra Juventus e Roma

live alle 17.30

Dopo aver battuto Inter e Lazio, Juventus e Roma si ritrovano di fronte a distanza di quattro mesi dalla finale di Coppa Italia. In palio c'è il trofeo della Women's Cup. Appuntamento con la finale da seguire live su Sky Sport Calcio e NOW oggi alle 17.30 

Al Menti di Castellammare di Stabia va in scena oggi la sfida numero 28 di un duello infinito, la sesta in una finale dopo le tre in Coppa Italia e le due in Supercoppa Italiana. Le bianconere hanno perso solo una delle cinque precedenti (in Supercoppa nel novembre 2022, ai calci di rigore) vincendo le altre quattro, inclusa la più recente del 17 maggio in Coppa Italia (4-0). Juventus e Roma sono le due finaliste della prima edizione della Serie A Women's Cup: bianconere e giallorosse sono anche le squadre che si sono contese l'ultimo trofeo della stagione 2024-25 e si contenderanno anche il primo della stagione 2025-26 (la finale, in caso di parità al termine dei 90 minuti, andrà ai supplementari). Calcio d'inizio alle ore 17.30, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli e Rita Guarino, inviato Mario Giunta; non mancheranno collegamenti pre e post partita, oltre ad uno studio post gara condotto da Margherita Cirillo e Martina Angelini.

Calcio: altre notizie

Il calendario della 5^ giornata di Serie A

guida tv

Da sabato 27 a lunedì 29 settembre, la Serie A su Sky e in streaming su NOW, la quinta giornata...

Women's Cup, oggi la finale tra Juventus e Roma

live alle 17.30

Dopo aver battuto Inter e Lazio, Juventus e Roma si ritrovano di fronte a distanza di quattro...

Commissario straordinario stadi, nominato Sessa

euro 2032

Massimo Sessa è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per gli stadi degli...

Juve, bilancio approvato: perdite ridotte a 58 mln

Serie A

I bianconeri hanno approvato il bilancio per la stagione 2024/25, evidenziando perdite per 58,1...

Marotta: "Chivu grande allenatore e su Esposito.."

inter

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE