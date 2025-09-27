Women's Cup, oggi la finale tra Juventus e Roma

Al Menti di Castellammare di Stabia va in scena oggi la sfida numero 28 di un duello infinito, la sesta in una finale dopo le tre in Coppa Italia e le due in Supercoppa Italiana. Le bianconere hanno perso solo una delle cinque precedenti (in Supercoppa nel novembre 2022, ai calci di rigore) vincendo le altre quattro, inclusa la più recente del 17 maggio in Coppa Italia (4-0). Juventus e Roma sono le due finaliste della prima edizione della Serie A Women's Cup: bianconere e giallorosse sono anche le squadre che si sono contese l'ultimo trofeo della stagione 2024-25 e si contenderanno anche il primo della stagione 2025-26 (la finale, in caso di parità al termine dei 90 minuti, andrà ai supplementari). Calcio d'inizio alle ore 17.30, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli e Rita Guarino, inviato Mario Giunta; non mancheranno collegamenti pre e post partita, oltre ad uno studio post gara condotto da Margherita Cirillo e Martina Angelini.