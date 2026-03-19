Francia, i convocati di Deschamps per le amichevoli con Brasile e Colombia

Sono 26 i calciatori convocati da Deschamps per le amichevoli contro Brasile e Colombia che la Francia giocherà negli Stati Uniti in questa sosta di marzo. Presenti 5 'italiani', non convocati Nkunku, Fofana e Khephren Thuram con quest'ultimo che ha avuto un problema alla caviglia nei giorni scorsi

BRASILE, I 26 CONVOCATI DI ANCELOTTI