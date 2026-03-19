Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Francia, i convocati di Deschamps per le amichevoli con Brasile e Colombia

nazionale

Sono 26 i calciatori convocati da Deschamps per le amichevoli contro Brasile e Colombia che la Francia giocherà negli Stati Uniti in questa sosta di marzo. Presenti 5 'italiani', non convocati Nkunku, Fofana e Khephren Thuram con quest'ultimo che ha avuto un problema alla caviglia nei giorni scorsi

BRASILE, I 26 CONVOCATI DI ANCELOTTI

Didier Deschamps ha comunicato l'elenco dei convocati della Francia per le due amichevoli di preparazione ai prossimi Mondiali in programma in questa sosta di marzo. I Blues scenderanno in campo negli Stati Uniti contro il Brasile, giovedì 26, e la Colombia domenica 29. Presenti 5 'italiani' nell'elenco del Ct francese: Maignan, Kalulu, Manu Koné, Rabiot e Marcus Thuram. Non convocati Nkunku, Fofana e Khephren Thuram, con quest'ultimo che negli ultimi giorni ha accusato un problema alla caviglia. 

L'elenco dei convocati di Deschamps

PORTIERI

  • Lucas Chevalier (PSG) 
  • Mike Maignan (Milan) 
  • Brice Samba (Rennes)

DIFENSORI

  • Lucas Digne (Aston Villa)
  • Malo Gusto (Chelsea) 
  • Lucas Hernandez (PSG) 
  • Théo Hernandez (Al Hilal) 
  • Pierre Kalulu (Juventus) 
  • Ibrahima Konate (Liverpool) 
  • William Saliba (Arsenal) 
  • Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

CENTROCAMPISTI

  • Eduardo Camavinga (Real Madrid) 
  • N'Golo Kante (Fenerbahce) 
  • Manu Kone (Roma) 
  • Adrien Rabiot (Milan) 
  • Aurelien Tchouameni (Real Madrid) 
  • Warren Zaire-Emery (PSG)

ATTACCANTI

  • Maghnes Akliouche (Monaco) 
  • Rayan Cherki (Manchester City) 
  • Ousmane Dembelé (PSG) 
  • Désiré Doue (PSG) 
  • Hugo Ekitike (Liverpool) 
  • Randal Kolo Muani (Tottenham) 
  • Kylian Mbappé (Real Madrid) 
  • Michael Olise (Bayern Monaco) 
  • Marcus Thuram (Inter)

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

La Fifa non sposterà i match dell'Iran in Messico

Mondiali

L'ambasciata iraniana in Messico aveva parlato di un possibile spostamento delle tre partite...

Trump: "Mondiali? Iran benvenuto, ma meglio di no"

sui social

Il presidente Usa ha scritto un post sul suo profilo Truth in cui parla della nazionale di calcio...

Ministro Iran: "Non andremo ai Mondiali in Usa"

blog

Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung riporta le parole del ministro dello sport...

Kyle Walker dice addio alla nazionale inglese

Mondiali

Il difensore del Burnley ha annunciato l'addio alla nazionale inglese: "Giocare per l'Inghilterra...

Brasile, Neymar vicino al ritorno dopo due anni

Mondiali

Carlo Ancelotti ha diffuso la lista dei preconvocati per le amichevoli che il Brasile giocherà...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE