Francia, i convocati di Deschamps per le amichevoli con Brasile e Colombia

Francia, i convocati di Deschamps per le amichevoli con Brasile e Colombianazionale
Sono 26 i calciatori convocati da Deschamps per le amichevoli contro Brasile e Colombia che la Francia giocherà negli Stati Uniti in questa sosta di marzo. Presenti 5 'italiani', non convocati Nkunku, Fofana e Khephren Thuram con quest'ultimo che ha avuto un problema alla caviglia nei giorni scorsi
Didier Deschamps ha comunicato l'elenco dei convocati della Francia per le due amichevoli di preparazione ai prossimi Mondiali in programma in questa sosta di marzo. I Blues scenderanno in campo negli Stati Uniti contro il Brasile, giovedì 26, e la Colombia domenica 29. Presenti 5 'italiani' nell'elenco del Ct francese: Maignan, Kalulu, Manu Koné, Rabiot e Marcus Thuram. Non convocati Nkunku, Fofana e Khephren Thuram, con quest'ultimo che negli ultimi giorni ha accusato un problema alla caviglia.
L'elenco dei convocati di Deschamps
PORTIERI
- Lucas Chevalier (PSG)
- Mike Maignan (Milan)
- Brice Samba (Rennes)
DIFENSORI
- Lucas Digne (Aston Villa)
- Malo Gusto (Chelsea)
- Lucas Hernandez (PSG)
- Théo Hernandez (Al Hilal)
- Pierre Kalulu (Juventus)
- Ibrahima Konate (Liverpool)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
CENTROCAMPISTI
- Eduardo Camavinga (Real Madrid)
- N'Golo Kante (Fenerbahce)
- Manu Kone (Roma)
- Adrien Rabiot (Milan)
- Aurelien Tchouameni (Real Madrid)
- Warren Zaire-Emery (PSG)
ATTACCANTI
- Maghnes Akliouche (Monaco)
- Rayan Cherki (Manchester City)
- Ousmane Dembelé (PSG)
- Désiré Doue (PSG)
- Hugo Ekitike (Liverpool)
- Randal Kolo Muani (Tottenham)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Michael Olise (Bayern Monaco)
- Marcus Thuram (Inter)