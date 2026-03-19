Tonali ci sarà con l'Italia ai playoff Mondiali: le news sulle sue condizioninazionale
Sospiro di sollievo per Sandro Tonali e per l’Italia: gli esami hanno evidenziato solo un edema per il centrocampista uscito durante Barcellona-Newcastle. Il giocatore va quindi verso la convocazione per la semifinale dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo. La notizia conferma l'ottimismo espresso dal presidente della Figc Gravina: "Le analisi di questa mattina hanno dato delle rassicurazioni, cercheremo di recuperarlo in tempo"
Allarme rientrato per Sandro Tonali, uscito per un problema alla gamba durante Barcellona-Newcastle, terminata 7-2. La risonanza magnetica ha evidenziato solamente un edema: il centrocampista va quindi verso la convocazione per la semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle 20:45. In caso di vittoria, gli azzurri affronterebbero una tra Galles e Bosnia-Erzegovina nella finale del 31 marzo. Resta da capire se il Newcastle lo utilizzerà già nel derby contro il Sunderland o se verrà gestito in vista degli impegni con la Nazionale.
Approfondimento
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Gravina: "Su Tonali sono ottimista, esiti analisi rassicuranti"
Durante il Consiglio Federale che si è tenuto oggi a Roma il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato delle condizoni di Tonali: "Non sono preoccupato, sono molto tranquillo. Sono a stretto contento con Gattuso che sta facendo un lavoro da frate trappista. Sentito ieri sera, era più sereno. Sembra un allarme di livello moderato. Stamattina analisi hanno dato abbastanza rassicurazioni."