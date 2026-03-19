Sospiro di sollievo per Sandro Tonali e per l’Italia: gli esami hanno evidenziato solo un edema per il centrocampista uscito durante Barcellona-Newcastle. Il giocatore va quindi verso la convocazione per la semifinale dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo. La notizia conferma l'ottimismo espresso dal presidente della Figc Gravina: "Le analisi di questa mattina hanno dato delle rassicurazioni, cercheremo di recuperarlo in tempo"

Gravina: "Su Tonali sono ottimista, esiti analisi rassicuranti"

Durante il Consiglio Federale che si è tenuto oggi a Roma il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato delle condizoni di Tonali: "Non sono preoccupato, sono molto tranquillo. Sono a stretto contento con Gattuso che sta facendo un lavoro da frate trappista. Sentito ieri sera, era più sereno. Sembra un allarme di livello moderato. Stamattina analisi hanno dato abbastanza rassicurazioni."