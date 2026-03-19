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Brasile, Neymar escluso dai convocati per le amichevoli: "Ancelotti, e io? Sono triste"

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Neymar non è stato convocato da Ancelotti per le due amichevoli con Francia e Croazia. In un vlog pubblicato sul suo canale Youtube, l'attaccante brasiliano assiste in diretta alle chiamate del Ct e reagisce alla sua esclusione: "Ancelotti, e io? Ovviamente sono triste, ma devo continuare a lavorare per migliorare sotto ogni aspetto. Devo lavorare, allenarmi, giocare... così se si presenterà l'occasione di essere ai Mondiali sarò pronto"

BRASILE, I 26 CONVOCATI DI ANCELOTTI

Rimandato il ritorno in nazionale di Neymar. L'attaccante del Santos non è stato inserito nell'elenco dei 26 convocati del Brasile per le amichevoli contro Francia e Croazia in programma il 26 marzo e l'1 aprile. Il calciatore ha pubblicato un vlog sul suo canale Youtube, "Com'è davvero la mia vita", nel quale mostra ai tifosi 48 ore della sua settimana. In un passaggio del video O'Ney assiste in diretta alle chiamate del Ct e reagisce alla mancata convocazione: "Hey Ancelotti, e io? Le convocazioni per la nazionale sono appena state annunciate e non sono stato chiamato. Sono triste, ovviamente. Farò sempre il tifo per la Seleçao. Tutto ok, adesso bisogna continuare a lavorare e a migliorare sotto ogni aspetto, e se dovesse presentarsi un'occasione farmi trovare pronto". Poi prosegue: "Ora sono triste ma per me è un capitolo chiuso. Da domani devo smettere di essere triste. Devo lavorare, allenarmi, giocare. Così, se si presenterà l'opportunità di essere ai Mondiali, sarò pronto".

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Ancelotti: "Neymar in nazionale solo se sarà al 100%"

Neymar era stato inserito da Ancelotti tra preconvocati per le due amichevoli, per poi 'essere' tagliato nell'elenco definitivo. "Neymar può giocare in nazionale solo se sarà al 100%. Ora non lo è. Ma può rientrare nella lista del mondiale. Ora deve continuare a lavorare", ha commentato Ancelotti sull'esclusione dell'attaccante classe 1992. L'ultima presenza dell'ex Barcellona e Psg con la Seleçao risale a circa due anni e mezzo fa, era il 18 ottobre 2023.

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