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Serbia-Italia femminile 0-6, qualificazioni Mondiali 2027: sabato la Danimarca

QUALIF. MONDIALI

Grande vittoria per l'Italia femminile, che travolge 6-0 la Serbia a Leskovac nel Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Un successo netto, costruito con qualità, che rilancia le azzurre nella corsa al primo posto del girone che garantisce la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo. In gol Girelli, Oliviero, Lenzini, Caruso, Cantore e Greggi. Prossimo impegno il 18 aprile contro la Danimarca, in una sfida chiave per il cammino azzurro

Serbia-Italia 0-6, il tabellino

SERBIA (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Saric (dal 23’ st Gajic); Mijatovic (dal 1’ st Sremcevic), Blagojevic (dal 23’ st Scepanovic), Stupar; Cavic (dal 1’ st Bulatovic), Matejic, Stokic. A disp: Cetinja, Aleksic, Gakovic, Matijevic, Ilic, Ciric. Ct: Stojkanovic

 

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Glionna (dal 28’ st Bonfantini), Caruso (dal 20’ st Beccari), Giugliano (dal 35’ st Schatzer), Greggi, Oliviero; Dragoni (dal 20’ st Cantore), Girelli (dal 20’ st Piemonte). A disp: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Di Guglielmo, Linari, Galli, Severini. Ct: Soncin

 

Reti: 19' Girelli, 36' Oliviero, 45' Lenzini, 61' Caruso, 88' Cantore, 93' Greggi

L'Italia femminile domina e travolge 6-0 la Serbia al Dubocica Stadium di Leskovac, nel Gruppo A1 delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Una prova autoritaria, costruita con pressione alta e qualità che rilancia le azzurre nella corsa al primo posto del girone. Dopo un gol annullato, Girelli sblocca il match al 20', seguita dal raddoppio di Oliviero. Nella ripresa chiudono i conti LenziniCaruso con un gran tiro dalla distanza, Cantore e Greggi per il definitivo 6-0. Serata speciale per Giugliano che ha festeggiato la 100^ presenza in azzurro. Le Azzurre torneranno in campo il 18 aprile alle 18:15 contro la Danimarca, in una sfida decisiva per il cammino verso il Mondiale 2027.

Soncin: "Vogliamo continuare a lottare per il nostro sogno"

Il Ct della Nazionale femminile Andrea Soncin ha commentato così la vittoria delle Azzurre ai canali ufficiali: "È il risultato che cercavamo e che ci permette di guardare alla prossima partita con ancora più convinzione. C'è stata tanta energia da parte di tutte, ma bisogna subito pensare al match di Copenaghen perché vogliamo continuare a lottare per il nostro sogno".

La classifica del girone

La posizione in classifica sarà decisiva: la prima accederà direttamente ai Mondiali, mentre la seconda dovrà passare dagli spareggi. L'Italia, dopo la vittoria contro la Serbia, è a quota 4 punti, dopo il pareggio contro la Danimarca e la sconfitta con la Svezia, ed è terza alle spalle proprio di Danimarca e Svezia. Nell'altra partita di martedì 14 aprile, la Danimarca ha battuto 2-1 la Svezia salendo al primo posto a quota 7 punti, mentre la Svezia resta a pari punti con le Azzurre (in questo momento le svedesi sono al secondo posto avendo lo scontro diretto a favore).

  1. Danimarca 7 (DR +3)
  2. Svezia 4 (DR 0)
  3. Italia 4 (DR +5)
  4. Serbia 1 (DR -8)

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