Grande vittoria per l'Italia femminile, che travolge 6-0 la Serbia a Leskovac nel Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Un successo netto, costruito con qualità, che rilancia le azzurre nella corsa al primo posto del girone che garantisce la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo. In gol Girelli, Oliviero, Lenzini, Caruso, Cantore e Greggi. Prossimo impegno il 18 aprile contro la Danimarca, in una sfida chiave per il cammino azzurro

Serbia-Italia 0-6, il tabellino SERBIA (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Saric (dal 23’ st Gajic); Mijatovic (dal 1’ st Sremcevic), Blagojevic (dal 23’ st Scepanovic), Stupar; Cavic (dal 1’ st Bulatovic), Matejic, Stokic. A disp: Cetinja, Aleksic, Gakovic, Matijevic, Ilic, Ciric. Ct: Stojkanovic ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Glionna (dal 28’ st Bonfantini), Caruso (dal 20’ st Beccari), Giugliano (dal 35’ st Schatzer), Greggi, Oliviero; Dragoni (dal 20’ st Cantore), Girelli (dal 20’ st Piemonte). A disp: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Di Guglielmo, Linari, Galli, Severini. Ct: Soncin Reti: 19' Girelli, 36' Oliviero, 45' Lenzini, 61' Caruso, 88' Cantore, 93' Greggi

L'Italia femminile domina e travolge 6-0 la Serbia al Dubocica Stadium di Leskovac, nel Gruppo A1 delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Una prova autoritaria, costruita con pressione alta e qualità che rilancia le azzurre nella corsa al primo posto del girone. Dopo un gol annullato, Girelli sblocca il match al 20', seguita dal raddoppio di Oliviero. Nella ripresa chiudono i conti Lenzini, Caruso con un gran tiro dalla distanza, Cantore e Greggi per il definitivo 6-0. Serata speciale per Giugliano che ha festeggiato la 100^ presenza in azzurro. Le Azzurre torneranno in campo il 18 aprile alle 18:15 contro la Danimarca, in una sfida decisiva per il cammino verso il Mondiale 2027.

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Soncin: "Vogliamo continuare a lottare per il nostro sogno" Il Ct della Nazionale femminile Andrea Soncin ha commentato così la vittoria delle Azzurre ai canali ufficiali: "È il risultato che cercavamo e che ci permette di guardare alla prossima partita con ancora più convinzione. C'è stata tanta energia da parte di tutte, ma bisogna subito pensare al match di Copenaghen perché vogliamo continuare a lottare per il nostro sogno".