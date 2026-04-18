Finisce 0-0 tra Danimarca femminile e Italia femminile al Parken Stadium, nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Le azzurre, dopo il successo sulla Serbia per 6-0, giocano bene ma non trovano la vittoria. In classifica la Danimarca resta in testa con 8 punti, Italia al terzo posto a 5 punti, mentre la Svezia sale al secondo a quota 7 SERBIA-ITALIA FEMMINILE 0-6

Danimarca-Italia 0-0, il tabellino DANIMARCA (3-5-2): Thisgaard; Ballisager, Sorensen, Sandbech; Thogersen, Thomsen (dal 18’ st Bredgaard), Gejl (dal 33’ st Vangsgaard), Kuhl (dal 46’ st Hasbo), Holmgaard; Floe (dal 46’ st Kramer), Harder. A disp: Christensen, Ostergaard, Thrige, Faerge, Sanvig, Holdt, Walter, Svava. Ct: Michelsen ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Dragoni (dal 33’ st Beccari), Oliviero; Cantore (dal 38’ st Greggi), Girelli (dal 49’ st Cambiaghi). A disp: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Linari, Galli, Schatzer, Bonfantini, Glionna, Piemonte. Ct: Soncin Note: Spettatori 12013. Ammonita Salvai (I). Recupero 2’ pt, 3’ st

Si chiude senza reti la sfida di Copenaghen tra Danimarca e Italia. Al Parken Stadium le azzurre non vanno oltre lo 0-0 e mancano un'occasione importante nella corsa al primo posto del girone. Al 26' Cantore si presenta davanti al portiere ma non concretizza, mentre poco dopo Soffia colpisce la traversa. Nella ripresa il copione resta simile: Italia più propositiva, Danimarca attenta a difendersi e ripartire. L'occasione più importante arriva al 69', con Caruso che da pochi passi calcia alto. Nel finale le azzurre spingono, ma senza trovare il guizzo decisivo. Con questo risultato, la Danimarca resta in testa con 8 punti, seguita dall'Italia a quota 5. Saranno decisive le prossime sfide di giugno: Serbia in casa e trasferta in Svezia con la qualificazione diretta al Mondiale 2027 sempre più difficile.

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Soncin: "Risultato che non ripaga la prestazione eccellente" "Questo è un risultato che non ripaga la prestazione eccellente delle ragazze – ha dichiarato Soncin al termine della partita - abbiamo visto una sola squadra in campo, abbiamo avuto un dominio quasi totale, creando tanto e gestendo i ritmi della gara. Sono contento del gioco espresso, ma rimane grosso rammarico per non essere riuscite a sbloccarla".