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l'intervista

Il Como Women secondo Rizzon: "Qui la donna è al centro di tutto"

Marco Demicheli

Marco Demicheli
@Foto Como Women/Valentina Luraghi

Dal 2019 a oggi, a Como molte cose sono cambiate: il Como Women, che non è affiliata al Como 1907, ha deciso di strutturare un progetto tutto incentrato sul calcio femminile. “Fa la differenza”, conferma la capitana Giulia Rizzon, “possiamo diventare un riferimento per molti”. E per l'anno prossimo si respira aria di derby

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