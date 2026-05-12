Dal 2019 a oggi, a Como molte cose sono cambiate: il Como Women, che non è affiliata al Como 1907, ha deciso di strutturare un progetto tutto incentrato sul calcio femminile. “Fa la differenza”, conferma la capitana Giulia Rizzon, “possiamo diventare un riferimento per molti”. E per l'anno prossimo si respira aria di derby
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