Dal 2019 a oggi, a Como molte cose sono cambiate: il Como Women, che non è affiliata al Como 1907, ha deciso di strutturare un progetto tutto incentrato sul calcio femminile. “Fa la differenza”, conferma la capitana Giulia Rizzon, “possiamo diventare un riferimento per molti”. E per l'anno prossimo si respira aria di derby