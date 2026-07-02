Quattro punti di penalizzazione da scontare nella Serie A femminile 2026/27. È quanto il Tribunale Federale Nazione - Sezione disciplinare ha comminato al Napoli Women, sanzione dettata dalle modalità di versamento di alcuni oneri fiscali e contributivi relativi ai primi mesi del 2026. Lo ha reso noto il club azzurro, che ha aggiunto come siano stati inibiti per tre mesi il presidente Marco Bifulco e l'amministratrice delegata Valentina Fistarol. Attraverso la nota, il Napoli Women aggiunge: "Il club comunica che presenterà ricorso nelle sedi competenti, confidando in un riesame della vicenda. Nel frattempo, ogni componente del club resta concentrata sul lavoro quotidiano e sugli obiettivi della stagione".