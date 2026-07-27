Lutto per Spalletti: è morta la madre Ilva a 93 annijuventus
E' morta a 93 anni Ilva Spalletti, mamma dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti. Il cordoglio della società bianconera: "La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva". Un messaggio anche da parte del Napoli
Un grave lutto ha colpito Luciano Spalletti, che piange la scomparsa della mamma. La signora Ilva aveva 93 anni e viveva a Spicchio‑Sovigliana, una frazione di Empoli. "La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva", ha scritto il club bianconero su Twitter. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva", è il messaggio di cordoglio da parte del club partenopeo per l'allenatore bianconero.