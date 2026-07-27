Un grave lutto ha colpito Luciano Spalletti, che piange la scomparsa della mamma. La signora Ilva aveva 93 anni e viveva a Spicchio‑Sovigliana, una frazione di Empoli. "La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva", ha scritto il club bianconero su Twitter. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva", è il messaggio di cordoglio da parte del club partenopeo per l'allenatore bianconero.