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Inter Women, storica qualificazione in Champions. Video

Calcio femminile
Gaia Brunelli

Gaia Brunelli

Ai rigori l'Inter Women conquista la prima storica qualificazione alla fase campionato di Champions League. Dopo la sconfitta 2-0 in Germania, le nerazzurre vincono 3-1 in casa e poi ai rigori eliminano le tedesche

Sembrava dover essere un’impresa impossibile la doppia sfida contro il Wolfsburg ai play off e in effetti dopo il 2-0 incassato in Germania all’Inter serviva un miracolo per ribaltare una situazione complicatissima. In casa, al Breda di Sesto San Giovanni, però, le nerazzurre di Sassarini hanno giocato una partita di carattere, coraggio e personalità, trovando i gol con Bartoli e Polli che hanno portato il match ai supplementari. Wolfsburg che ritrova il gol del 2 a 1 e sembrava davvero fatta per le tedesche che però subiscono il ritorno dell’Inter con il 3 a 1 di Milinkovic nel recupero del secondo tempo supplementare. Ai rigori, poi, protagonista in porta Runarsdottir e decisiva con il penalty del successo Ivana Andrés. Nella fase campionato della prossima Women’s Champions League che avrà inizio il 22 settembre l’Italia sarà, dunque, rappresentata da 3 squadre: Roma (vincitrice del campionato), Inter e Juventus che questa sera ha pareggiato contro le austriache del St. Pölten dopo il successo per 3-0 dell’andata.

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